I DATI

TRIESTE Saranno gli assembramenti nei luoghi pubblici o tra gli esercizi commerciali riaperti, oltre alle località balneari, i punti di maggior criticità sui quali si concentreranno le forze dell'ordine nelle prossime settimane. A spiegarlo ieri il prefetto di Trieste e commissario di Governo in Fvg Valerio Valenti. Snocciolando i dati relativi agli oltre due mesi di restrizioni, plaudendo al comportamento generale dei cittadini del Fvg per le bassissime percentuali di sanzioni e denunce rispetto ai controlli effettuati, Valenti ha quindi puntato l'attenzione sulla sensibile ripresa degli arrivi dalla rotta balcanica.

CONTINUI RINTRACCI

«Da una decina giorni abbiamo registrato il fenomeno, in particolare a Trieste e ora il problema è individuare strutture per la quarantena», ha specificato, aggiungendo che «sono state attrezzare anche aree con tende» per l'isolamento di chi arriva, «che sta a significare la particolare difficoltà del momento». Proprio ieri l'ultimo rintraccio di 35 migranti nella zona di San Dorligo della Valle: «L'altro ieri ne sono arrivati altri 80 ha ricordato e l'elemento di maggior difficoltà oggi è costituito dall'esigenza di far fare il periodo di isolamento di 15 giorni a chi arriva, individuando strutture dedicate esclusivamente a questi soggetti. Su questo stiamo navigando a vista. Sono fiducioso che si possa riuscire a redistribuire i migranti per il periodo di quarantena in regione».

Nel frattempo, ha spiegato, si «prosegue così come per lo scorso anno nel piano di distribuzione di altri migranti presenti sul territorio verso altre regioni per garantire un mantenimento di livello che non vada in eccesso: abbiamo l'autorizzazione per Abruzzo e Marche per due gruppi». Nei primi quattro mesi del 2019 arrivarono dalla Slovenia 1.765 migranti, fra rintracci e presentazioni spontanee, quest'anno sono stati 1.163. Un calo concentrato fra febbraio e marzo. Il motivo: la chiusura dei confini nei Balcani, ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sicurezza Roberti. La media mensile è stata di 290 arrivi. Ma solo fra il 27 aprile e il 3 maggio si è arrivati a 157. «Qualcosa negli Stati attraversati dalla rotta balcanica è cambiato», ha concluso.

I DATI

Nella giornata del 6 maggio sono state controllate 3.115 persone, solo 50 quelle multate. Rientra anche il dato sugli altri reati che, dopo due giornate di boom in coincidenza con l'avvio della fase due, ieri sono rientrati. Solo tre le persone denunciate. Nessuna sanzione invece per le 1.355 attività controllate. «Sono stati 188.731 i controlli effettuati in Fvg dall'inizio dell'emergenza ha elencato Valenti con un numero di sanzioni di poco inferiore a 8.000. Di questi, l'80% sono stati multati per spostamenti ingiustificati, nove quelli per il mancato utilizzo dei dpi». Le denunce per falso sono state 121, mentre si sono registrate 16 denunce nei confronti di cittadini che hanno violato la quarantena; 479 i corregionali denunciati per altri reati. Sul fronte del locali, infine, sono stati sanzionati 99 esercizi, 13 quelli che hanno subito una chiusura provvisoria e sette le attività per cui la serranda si è abbassata definitivamente. Altri dati infine sono arrivati dall'assemblea del Cal: nel primo trimestre, l'andamento della criminalità, anche in Fvg ha risentito positivamente del lockdown: rispetto allo stesso periodo del 2019 i reati commessi e denunciati sono calati del 60%.

