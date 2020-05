CONTROLLI E INDIFFERENZA

BELLUNO Il futuro è adesso. Bastano dieci passi in via Mezzaterra, nel cuore della città di Belluno, per capire che la fase due, quella che inizia domani, è già una realtà. Mancano pochi minuti alle dodici e il calendario sembra tornato indietro. Non a febbraio, prima che tutti venissero costretti a rimanere in casa, ma direttamente alla scorsa primavera. La temperatura è gradevole. È un sabato di ponte. Non c'è nessuna fretta e un gruppetto si attarda a chiacchierare. Se la distanza sociale venga rispettata o meno è impossibile dirlo ma a chi passa verrebbe da scommettere di no. Un quadretto che strappa un sorriso amaro a chi si imbatte. Certo a cambiare il volto della città, che prova a ripartire dopo il lockdown, sono comparse le mascherine. Come ovunque vengono indossate più come un gadget, calate sul collo o addirittura alzate sui capelli, che come dispositivo di protezione individuale. Insomma, anche a Belluno, come in molte altre città già ieri gli allentamenti delle restrizioni si sono visti concretamente. Bisognerà però aspettare per capire se il futuro sarà troppo simile al passato, se ci saranno ancora assembramenti, o se sarà rispettato il distanziamento sociale. Con il virus, del resto, sarà necessario imparare a convivere. C'è da sperare di non dover convivere anche con le restrizioni. Ma per capire gli effetti dell'allentamento sulla salute pubblica bisognerà attendere settimane. Procedendo per tentativi. E rischiando nuove restrizioni.

I CONTROLLI

E i temutissimi controlli? Quelli che avevano scoraggiato molti a mettersi in strada senza un giustificato motivo? Anche quelli appartengono al passato. Attività fisica, passeggiate, ritiro al take away, andare e tornare dal lavoro, fare un salto al supermercato o al tabacchino. Tutto lecito e da domani, ad allungare la lista delle giustificazioni, ci sarà anche la visita parenti. Fino al sesto grado. Misure che in città sembravano in vigore già da ieri. Ma, nonostante si proceda verso un allentamento delle restrizioni, anche il primo maggio c'è chi è riuscito a mettersi nei guai. Rimediando le salatissime contravvenzioni. In cinque sono stati pizzicati mentre si stavano spostando senza una valida ragione. Le persone controllate nell'arco delle 24 ore, ha comunicato la prefettura, sono state 425. Insomma le forze dell'ordine continuano comunque a fare instancabilmente il loro lavoro. Senza arretrare di un millimetro e pur trovandosi a fare i conti con norme che nell'ultimo periodo sono cambiate di giorno in giorno, se non di ora in ora. Con il capitolo deroghe e interpretazioni che si è arricchito senza soluzioni di continuità.

IL MERCATINO

A permettere alla città di riavviarsi verso la normalità anche il mercatino di Campagna Amica di Coldiretti. Ma in questo caso non c'è stato nulla che non sia stato organizzato con rigore quasi scientifico. L'Agrimercato è stato organizzato nel cortile del centro culturale Piero Rossi e si è svolto evitando assembramenti. Accessi consentiti solo da un lato e uscite dall'altro, costringendo così i clienti a effettuare il giro delle bancarelle senza possibilità di tornare indietro. Un'organizzazione che non ha affidato nulla al caso.

DA DOMANI

Da domani tutto cambia ancora, oltre alle deroghe già esistenti ripartono otto attività su dieci. Nuove regole sono previste per chi, all'interno della regione, deve andare a trovare il congiunto. E su questo lo stesso governo è parso disorientato con interpretazioni più o meno permissive. Insomma, le nuove regole sono pronte per entrare in azione, in una stagione decisamente inesplorata.

