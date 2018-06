Controlli Arpa: polveri a Sud della città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In campo anche l'Agenzia per l'ambiente a fronte della possibile ricadutya di materiale tossico in seguto all'incendio al deposito del mobilificio santarossa. «In merito all'incendio - si legge in una nota - che si è verificato nelle prime ore di ieri mattina mattina, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) informa di aver provveduto ad effettuare delle simulazioni con modelli matematici per valutare l'area di maggior ricaduta degli inquinanti e delle polveri aerodisperse. I primi risultati delle simulazioni indicano che...