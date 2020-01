Controlli antidroga in pista: 16enne a sciare con lo spinello

I CONTROLLI

FALCADE I controlli antidroga dei carabinieri arrivano fin sulle piste da sci. Ieri mattina il cane Cyr ha pizzicato uno sciatore sedicenne con in tasca un grammo di marijuana. Il giovane è stato fermato e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. «Operazioni simili - annunciano gli uomini dell'Arma - ne svolgeremo di ulteriori in altri comprensori della provincia».

IL SERVIZIO

Ieri di buonora, coordinati dal Maggiore Emanuela Cervellera, i carabinieri della stazione di Falcade - coadiuvati dalla sezione operativa e dai cinofili della sezione di Torreglia - hanno effettuato un'operazione antidroga nel comprensorio sciistico della Valle del Biois. Più precisamente, gli uomini dell'Arma si sono posizionati all'arrivo della cabinovia che parte dal centro di Falcade e arriva alla località Alle Buse e hanno atteso i primi sciatori. Nel corso dei controlli il pastore tedesco Cyr ha fiutato un ragazzo minorenne, S.T. della provincia di Pescara, in vacanza in zona. Dopo le verifiche del caso egli è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana. Inevitabile, nei suoi confronti, l'avvio della procedura tipica di queste circostanze con il fermo e la segnalazione. I controlli messi in atto dai carabinieri continueranno anche nelle prossime settimane, coinvolgendo altri comprensori. Sia relativamente alla presenza tra gli sciatori di sostanze stupefacenti (in base alla disponibilità dei cinofili) e sia anche verificando l'eventuale abuso di alcol comminando poi le sanzioni previste dalla legge.

LO STUPORE

Gli sciatori hanno accolto con stupore questo tipo di controlli mai effettuati fino a ieri nel comprensorio della Valle del Biois. Ma c'è stata anche tanta curiosità, soprattutto tra i più piccoli, nel vedere all'opera il cane Cyr, addestrato appositamente a fiutare droghe: sia all'interno di edifici che all'aperto come in questo caso sulle piste da sci. Ma non mancano nel frattempo, sempre da parte dei carabinieri, i normali controlli sulla sicurezza normata dalla legge 363 del 2003 che detta alcune regole base: dal rispetto degli altri alla padronanza della velocità e scelta della direzione, dal sorpasso in pista alle modalità di attraversamento, dalla sosta sulle piste al comportamento da tenere nel salire e discendere lungo una pista da sci, dal rispetto della segnaletica all'assistenza agli infortunati.

Raffaella Gabrieli

