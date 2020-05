I CONTROLLI

BELLUNO Solo quindici multe in una settimana, e sabato, giornata di movida, nemmeno una sanzione. I bellunesi si sono dimostrati responsabili e rispettosi delle regole anche nella fase 2, fino ad ora. E nei negozi e azienda è andata ancora meglio: a fronte di 3.904 controlli nella settimana appena trascorsa, zero sanzioni. Il bilancio è stato fatto ieri pomeriggio in Prefettura nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Adriana Cogode. Nel corso della riunione con le forze dell'ordine sono state decise anche le linee di azione per il prossimo ponte festivo del 2 giugno, in cui i controlli sull'utilizzo di mascherine e mantenimento delle distanze saranno intensificati ulteriormente.

I DATI

E la media delle sanzioni nella prima settimana di riapertura in Fase 2 è quella di due multe al giorno. Dal 18 maggio sono stati controllate 3mila 685 persone (360 lunedì, 515 martedì, 581 mercoledì, 624 giovedì, 456 venerdì, 549 sabato, 600 domenica 24 maggio). Meno dell'1% è incorso in sanzione. Sono state infatti 15 le multe, principalmente per la mancata mascherina (7 lunedì 18 maggio, 1 martedì, 0 mercoledì, 1 giovedì, 4 venerdì, 0 sabato, 2 domenica 24 maggio). In totale le persone controllate dall'inizio dell'emergenza Covid, e le conseguenti regole a marzo, sono 42.030.Il totale delle multe da marzo sono 1144. Diverso il numero delle aziende controllate che è, da marzo, un totale di 77mila 122 aziende per sole 39 sanzioni. Nella scorsa settimana ci sono stati quasi 4mila controlli (773 lunedì 18 maggio, 485 martedì, 700 mercoledì, 666 giovedì, 521 venerdì, 365 sabato 394 domenica 24 maggio). Tutti hanno compresole regole e le rispettano: quindi zero multe.

IL COMITATO

Ieri pomeriggio si è riunito il Comitato Ordine e Sicurezza. All'incontro, presieduto dal prefetto Adriana Cogode, hanno preso parte anche il questore i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il piano coordinato di controllo del territorio è stato rimodulato sulla base dell'andamento della prima settimana di riaperture. Già dai primi giorni in molti segnalavano con preoccupazione la presenza di numerosi gruppi di persone nelle piazze e dinanzi ai bar, pub e ristoranti, dopo l'allentamento delle misure dettate dal lockdown e l'inizio della fase 2. Solo oggi si conosceranno i dettagli del piano previsto per i prossimi giorni.

IL DISPOSITIVO

L'obiettivo in questa fase ovviamente è quello di imprimere maggiormente sul senso di responsabilità nell'uso delle mascherine e nel mantenere le distanze interpersonali indicate nelle disposizioni anticontagio da Covid 19. Il dispositivo di monitoraggio proseguirà con l'intensificazione dei controlli nell'intera provincia, che saranno sempre più stringenti in particolare nelle ore serali e notturne e nel fine settimana che porta al ponte del 2 giugno.

