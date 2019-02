Controlli anti-droga fra gli studenti La scuola: non hanno trovato niente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VERIFICHEUDINE Resta alta la guardia in città contro il consumo di stupefacenti tra i giovani. È per questo motivo, in un'ottica di prevenzione, che ieri mattina i Carabinieri hanno eseguito un controllo antidroga in una scuola superiore cittadina. Uno dei tanti che periodicamente vengono effettuati dalle forze dell'ordine in collaborazione con le dirigenze scolastiche sulla base del progetto di legalità avviato in collaborazione tra i ministeri dell'Interno e dell'Istruzione. Il controllo, che ieri ha riguardato lo Zanon, ha avuto...