Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AEROPORTOMESTRE I passeggeri provenienti da paesi stranieri che arrivano all'aeroporto Marco Polo di Tessera spesso ritirano le valige, se ne hanno, ed escono senza aver ricevuto alcun controllo legato alla pandemia e non succede solo nello scalo veneziano ma pure negli altri del sistema Triveneto e nel resto d'Italia. Sono stati alcuni viaggiatori in arrivo al Marco Polo a segnalarci la cosa e a raccontarci che in altri aeroporti italiani,...