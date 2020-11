IL VERTICE

BELLUNO La media mobile, calcolata a sette giorni, dice cento. Cento nuovi casi ogni cento mila abitanti. Numeri che collocano la provincia di Belluno dietro Bolzano indice a 116, Como 126, Varese 133, Milano 107, Aosta 104, a pari merito con Torino 100, davanti Cuneo 97, Pisa 96. Numeri davanti ai quali è necessario interrogarsi. Un approccio adottato anche dal prefetto di Belluno, Adriana Cogode, che ieri ha convocato il tavolo ordine e sicurezza imprimendo un ulteriore giro di vite sul fronte dei controlli.

L'INCIDENZA

«Nel corso della riunione - ha spiegato all'uscita il prefetto - è stata confermata la particolare incidenza del virus in questa provincia». Al tavolo telematico anche il presidente della provincia, Roberto Padrin, e i sindaci di Belluno, Jacopo Massaro, quello di Feltre Paolo Perenzin e Gianpietro Ghedina di Cortina oltre ai vertici delle forze dell'ordine. «Al centro dell'incontro l'attuazione delle misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo alla prevenzione dei fenomeni di assembramento, oggetto di una recente circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti». In queste ore sul tavolo del prefetto è arrivata anche un'altra urgenza: il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha annunciato la necessità di aprire un Covid Hotel in ogni provincia per permettere l'isolamento dei positivi. Al momento in provincia di Belluno la struttura non è ancora stata individuata, ma nelle prossime ore è possibile che venga individuata la struttura.

CASE DI RIPOSO

Sul tavolo del prefetto è finita anche la questione delle case di riposo: 20 ospiti ricoverati negli ospedali, 142 attualmente positivi e 129 deceduti in totale. Con il 7,2 per cento di ospiti positivi Belluno è la provincia veneta con il maggior numero di contagi nelle residenze per anziani. «Ho ricevuto diverse telefonate da parte dei sindaci che chiedevano aiuto e illustravano la situazione nelle loro strutture - ha spiegato Roberto Padrin, presidente della provincia e sindaco di Longarone - è chiaro che l'Usl sta facendo tutto il possibile in questo difficile momento. Noi stiamo cercando altre soluzioni per reperire gli operatori di cui siamo sprovvisti. Se il problema si estende a quel punto servirà una sorta di coordinamento complessivo. In questa fase siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per trovare delle soluzioni insieme».

I CONTROLLI

Sul fronte dei controlli il tavolo ha convenuto di sensibilizzare ulteriormente la comunità. La ricetta è quella di sempre: «Utilizzo della mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione delle mani». «Al contempo - rivela la nota della Prefettura - si è preso atto dell'esito dei controlli svolti nei giorni scorsi dalle forze di Polizia in tutto il territorio provinciale che, pur in un contesto che si conferma generalmente rispettoso del quadro normativo vigente, hanno portato all'elevazione di sanzioni nei riguardi di due bar (il Bivio di Ponte nelle Alpi e l'Astor di Belluno) e di alcune persone che hanno violato le disposizioni contenute nel Dpcm del 3 novembre».

ALTA ATTENZIONE

«Al riguardo - spiega ancora il prefetto Cogode - si è convenuto di proseguire con le verifiche, tanto nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio che in occasione di servizi appositamente dedicati, concentrandosi nelle zone, nei locali e nelle fasce orarie in cui potrebbero emergere criticità. Particolare attenzione sarà prestata durante il fine settimana, con la pianificazione di un dispositivo che interesserà tutta la provincia di Belluno e sarà rimodulabile in relazione all'evolversi della situazione e della normativa dettata, a livello statale e regionale, per il contenimento del contagio».

TAVOLO AGGIORNATO

Oggi in programma nuova riunione del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, esteso alla partecipazione delle organizzazioni di categoria. Obiettivo «sensibilizzare ulteriormente gli esercizi pubblici al rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA