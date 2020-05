LUNGO LE STRADE

BELLUNO In principio sono stati i controlli contro la movida. Ma in questo fine settimana, che include anche il ponte con il due giugno, nel mirino delle forze dell'ordine della provincia di Belluno finiscono anche i passi dolomitici e i motociclisti. Sorvegliati speciali i valichi che collegano la provincia con Friuli, Trentino e Alto Adige. Fino al tre giugno, infatti, non sono consentiti se non per motivi di necessità, lavoro o salute, gli spostamenti fuori dai confini regionali. Insomma ben venga il giro in moto purché sia limitato ai propri confini regionali.

LA DECISIONE

«In sede di comitato per l'ordine e la sicurezza - spiega Luca Fodarella, capo di Gabinetto della questura di Belluno - sono stati individuati gli obiettivi da controllare: la movida per evitare assembramenti all'esterno dei locali. E da questo fine settimana anche i Passi. Abbiamo cominciato oggi (ieri per chi legge ndr), proseguiremo anche domenica, lunedì e martedì. L'obiettivo è quello di vigilare sul rispetto delle prescrizioni ma si tratta anche di un'attività preventiva dei comportamenti scorretti. Della guida pericolosa, per intenderci. Abbiamo messo in campo 130 unità, con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine. Gli obiettivi sono stati individuati da prefetto e questore e poi pianificati».

LA MOVIDA

Altro fronte caldo quello degli assembramenti all'esterno dei bar e dei ristoranti. «Non appena c'è stata la riapertura dei locali con l'obbligo di controllare che non ci fossero ammassamenti è stato definito un tavolo tecnico, coordinato dalla questura, con un servizio speciale durante gli orari di maggiore concentrazione. Coinvolta la polizia di Stato, i carabinieri, la polizia locale. Sono stati scelti i centri in cui si riteneva ci potesse essere una maggiore concentrazione di persone, quindi Belluno, Feltre e Cortina, controllati con una trentina di uomini». L'obiettivo - dichiarato dalle forze dell'ordine - non è quello di fare cassa ma di verificare che non ci siano assembramenti. Particolarmente pesanti le sanzioni per chi fosse stato sorpreso a sgarrare con un provvedimento a carico dell'esercente che prevede anche la chiusura tra i 5 e i 30 giorni. «Abbiamo spiegato ai titolari - prosegue Fodarella - quali fossero le regole e poi ci siamo resi disponibili ad aiutarli in questa fase».

IL QUESTORE

Il venerdì sera, in provincia di Belluno, è finito con una denuncia per guida in stato d'ebrezza e una per ubriachezza molesta. Null'altro è emerso. «L'obiettivo - spiega Lilia Fredella, questore di Belluno - è di evitare che le persone dimentichino che siamo in una fase interlocutoria e quindi non completamente senza regole. Tra le regioni ci sono ancora i divieti di spostamento. Ai motociclisti viene chiesto anche di attenersi al codice della strada. Niente di più». Da domani però tutto cambia, ancora, e anche le mascherine all'aperto non saranno più obbligatorie. «Mi sembra evidente - conclude il questore - che dalle nuove ordinanze emerga la volontà di lasciare al singolo la valutazione, quando all'aperto si avvicina alle persone, di quanto proteggersi e quando proteggere gli altri. Ad oggi i dati sono in miglioramento e speriamo continuino così. La gente, in questa provincia, ha già dimostrato di avere buon senso».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA