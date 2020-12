Trasporti scolastici in sicurezza, il Comune decide di potenziare i controlli anti-assembramento a bordo dei bus. La decisione varata dopo aver ricevuto segnalazioni su alcuni comportamenti non rispettosi del protocollo anticovid. In particolare sul mancato rispetto del distanziamento e dell'utilizzo della mascherina di alcuni studenti una volta a bordo dei mezzi pubblici. Secondo le verifiche fatte dal Comune sarebbero leggerezze, non ci sarebbe la volontà di trasgredire le regole, ma la normale voglia dei più giovani di rimanere vicino ai propri amici. Ma in ogni caso si tratta di comportamenti che non possono essere ignorati, anche perché nelle scuole del territorio nelle scorse settimane si sono registrati casi di positività. Oltretutto con una tendenza in aumento nel territorio comunale, che nell'ultima rilevazione ha registrato 261 positivi. Da ciò la scelta del Comune di potenziare la sorveglianza a bordo delle otto linee scolastiche, tra gli studenti di elementari e medie. «Avevamo già attivato un servizio di sorveglianza nei bus spiega il vicesindaco Luca Zerbini ma a fronte di alcune segnalazioni abbiamo deciso di potenziare i controlli fino al termine delle lezioni prima delle vacanze, durante tutto il percorso coperto dei mezzi». A sostenere i costi del servizio sarà il Comune, che ha già assunto due addetti. «I controlli saranno quotidiani aggiunge Zerbini e avverranno sue due linee di trasporto a rotazione. Gli operatori sono incaricai di richiamare i ragazzi a rimanere seduti, adeguatamente distanziati e a indossare la mascherina. La voglia di socializzazione tra i più giovani è normale e comprensibile, ma in questa fase certi comportamenti vanno evitati».

G.Bab.

