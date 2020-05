VENEZIA Oggi, domenica 10 maggio, è la prima domenica della fase 2. Il lockdown chiuso una settimana fa e la possibilità di muoversi molto più liberamente negli spazi aperti del proprio comune, può essere anche l'occasione per dar vita a ciò che adesso è visto come nemico pubblico numero uno: l'assembramento. Quindi, via libera alle passeggiate sugli argini, nei parchi e anche sul lungomare, ma sempre rispettando le misure di sicurezza, il distanziamento sociale e indossando la mascherina. Anche perché non è che la fase 2 voglia dire un allentamento della morsa dei controlli. Che ci saranno anche oggi, soprattutto per evitare quell'effetto-Navigli che ha portato Milano sulle pagine della cronaca per via di decine di persone a passeggio lungo i canali del capoluogo meneghino, imponendo così alle amministrazioni una stretta ulteriore ai controlli. Che ci saranno anche da parte di tutte le forze dell'ordine per continuare a far rispettare le misure imposte dal Governo. Passeggiata, sì, quindi. Ma sempre mantenendo la giusta distanza tra le persone ed evitando gli spazi già occupati da altri escursionisti di giornata, nella prima domenica dopo il lockdown.

