Controlli a tappeto nei locali delle feste

SICUREZZAVENEZIA Signori, è finito il tempo delle deroghe. Se il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto avesse dovuto sintetizzare le sue intenzioni in un'unica frase, probabilmente, la conclusione sarebbe stata molto simile a questa. La tragedia di Corinaldo (un bilancio di 6 morti e decine di feriti in una discoteca affollata e non a norma) ha aperto un nuovo fronte sulla sicurezza. E proprio per questo motivo la prefettura lagunare ha affrontato in comitato di Ordine e sicurezza pubblica, e in un incontro con i gestori delle discoteche,...