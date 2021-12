SICUREZZA

PADOVA Vigilia, Natale e Santo Stefano di controlli per polizia, carabinieri, Guardia di finanza e vigili. Se possibile, ancor più stringenti di prima.

Le forze dell'ordine sono state impegnate nei giorni clou delle Festività dicembrine nel verificare i super Green pass di clienti di locali e ristoranti, oltre che il rispetto delle norme anti-Covid da parte di titolari e gestori.

Facendo un bilancio dei controlli dall'introduzione del certificato verde rafforzato, si nota l'impennata dei numeri. Nella prima settimana (dal 6 al 12 dicembre) sono state elevate 96 contravvenzioni da 400 euro, nella settima dal 13 al 19 dicembre i multati sono stati 161.

Questo significa che le sanzioni hanno registrato un incremento del 67,7%.

Il tutto a fronte di controlli quasi invariati: sono stati 14.348 dal 6 al 12 dicembre e 14.160 dal 13 al 16 dicembre.

Particolarmente rilevante, poi, è il dato sulle sanzioni nei confronti di chi, nonostante tutto, si rifiuta ancora di mettere la mascherina sia all'interno che all'esterno.

Le multe in una settimana sono passate da 13 a 35 (+169,2%).

Ancora non sono noti i numeri dei controlli durante i tre giorni rossi, ma le forze dell'ordine hanno battuto a tappeto tutta la provincia per consentire uno svolgimento sereno delle giornate di festa.

La polizia locale di Cadoneghe ha pizzicato tre senza green pass nella stessa sala slot: uno di loro, che risulta irregolare in Italia è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

Sono gli esiti dei controlli svolti dai vigili nella serata di mercoledì.

I tre verbali per violazione del green pass sono stati elevati in un singolo esercizio: una sala slot di piazzale Castagnara.

Le tre persone hanno ricevuto una sanzione, secondo quanto previsto dalla legge, da 400 a mille euro. In un caso, i controlli hanno portato a un ulteriore accertamento: uno dei tre sanzionati, cittadino marocchino, è risultato essere irregolare.

È stato fotosegnalato con la collaborazione di una pattuglia dell'Arma dei carabinieri.

«A partire dal 6 dicembre, giorno in cui è entrato in vigore il green pass rafforzato, la polizia locale di Cadoneghe ha svolto controlli in 22 esercizi pubblici, verificando il possesso del certificato verde di 369 persone, di cui 35 nella sola serata di mercoledì ha detto il sindaco Marco Schiesaro -, accertando le prime tre violazioni».

Lorena Levorato

