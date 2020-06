L'OPERAZIONE

BELLUNO Parola d'ordine: «Viaggiare sicuri». Se sarà inevitabile un'estate di code e cantieri, si può prevenire ed evitare invece un'estate di sangue sulle strade. L'incontro di ieri in prefettura, presieduto dal prefetto Adriana Cogode, è partito proprio dalla prevenzione e da tutte le misure da mettere in campo per la sicurezza. Controlli a tappeto, tavoli permanenti, ma anche la ricognizione della mappa di autovelox: quelli che non funzionano saranno aggiornati e pronti per l'estate.

IL VERTICE

«Durante il vertice - ha spiegato la Prefettura in una nota, al termine del tavolo di ieri - è stata da tutti condivisa l'esigenza di un'attenta pianificazione, con il coinvolgimento di tutte le componenti interessate, sia sotto il profilo della prevenzione degli incidenti e del contrasto ai comportamenti scorretti alla guida che di quello più strettamente attinente alla gestione della viabilità, spesso congestionata nei fine settimana. Per quel che concerne il primo aspetto si è stabilito di istituire un tavolo tecnico, coordinato dalla Questura di Belluno, per l'organizzazione di mirati servizi di polizia stradale volti a contrastare i comportamenti scorretti alla guida e, in particolare, l'alta velocità, l'uso del cellulare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti». «Il tavolo tecnico si attiverà in questi giorni con la polizia stradale - spiega il prefetto Adriana Cogode - per individuare i punti più sensibili del territorio, ma secondo un sistema di controllo che sia flessibile: non ci sarà costantemente, ma le zone saranno presidiate e cambiate con pianificazioni che verranno fatte in base al mutare dei flussi di circolazione».

PERICOLO VELOCITÀ

«Nei prossimi mesi -spiega poi la prefettura - si procederà all'aggiornamento del decreto prefettizio di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il rilevamento dell'eccesso di velocità in assenza degli operatori di polizia, rafforzando il coordinamento dei servizi, da parte della Polizia Stradale, in detto settore di intervento». Insomma si farà una ricognizione di quelli che funzionano, quelli che sono necessari e quelli che vanno aggiornati. Verrà così aggiornato anche l'Elenco strade per accertamento da remoto delle violazioni al Codice della Strada, dove è consentito l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo così detto da remoto del traffico. L'elenco è consultabile sul sito della prefettura.

ol.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

