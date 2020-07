PREVENZIONE

MESTRE Le aziende veneziane sono molto ligie nell'applicazione delle misure di contrasto del Covid-19. Lo evidenzia il report del lavoro svolto dallo Spisal il Servizio di prevenzione, igiene, sicurezza negli ambienti di lavoro in capo all'Ulss 3 Serenissima che da quando le attività produttive sono riprese (il 16 marzo scorso), ha controllato ben 1.871 aziende riscontrando che fuori regola erano appena 18 di esse, pari all'1 per cento.

L'ATTIVITÀ DELLO SPISAL

In 762 imprese (40,7%) le verifiche hanno prodotto un rapporto di perfetta osservanza dei protocolli, a 978 (52,3%) sono state fornite delle indicazioni di miglioramento pur non essendoci situazioni fuori legge, mentre 113 (6%) sono risultate inattive. Le aziende controllate, private e pubbliche, di vari comparti, impiegano in tutto 58.650 lavoratori: la metà ha meno di 10 dipendenti, un terzo tra 11 e 50, un decimo fino a 250, il 2% di più; 886 sono del distretto di Venezia e Mestre, 668 di Mirano e Dolo, 204 di Chioggia.

GLI ESITI

L'esito dei controlli sulle condizioni di lavoro è dunque più che positivo, ma come sottolinea il direttore generale dell'Ulss Giuseppe Dal Ben «bisogna tenere la guardia alta in questa fase di incertezza, con ispezioni mirate per monitorare che siano attive tutte le buone pratiche al fine di permettere a chi lavora di farlo in sicurezza». Lo Spisal ha operato su due livelli: dapprima dando le informazioni operative su come fosse possibile continuare a lavorare pur con il pericolo del contagio; quindi andando a verificare che le misure preventive fossero attuate e sanzionando le eventuali irregolarità. Che, divise per tipologie, hanno riguardato: i servizi igienici (36,7%), la mensa e le distanze interpersonali (entrambe al 16,7%), le procedure d'accesso, la pulizia e sanificazione, il Dpi, l'informazione-formazione (tutte queste voci al 6,7%) e attività non consentite (3,3%).

LE ISPEZIONI

«Nel corso delle ispezioni spiega il direttore dello Spisal Teresio Marchì l'ente verifica il rispetto delle normative vigenti secondo ogni aspetto: controlla quanto avviene nelle aziende riguardo l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria, la distanza interpersonale; verifica che siano presenti secondo la normativa gli opuscoli e la segnaletica di contrasto al contagio; suggerisce e chiede il rispetto delle migliori misure organizzative per il distanziamento, la regolamentazione degli accessi agli spazi comuni, la sanificazione degli spogliatoi, la pianificazione degli orari d'ingresso e di uscita scaglionati, la sospensione dei viaggi di lavoro e le modalità più idonee di entrata dei fornitori».

Alvise Sperandio

