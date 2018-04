Controllare i flussi, c'era una volta il sito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCASIONI PERSEVENEZIA Il primo giorno in cui entrò in esercizio, il portale del Comune dedicato al turismo, registrò 4mila 428 visite da cento paesi differenti, dal Laos agli Stati Uniti. Stiamo parlando di Venice Connected, che prevedeva in anticipo le giornate in cui scoraggiare i turisti a venire a Venezia attraverso rincari anche cospicui sui prezzi delle prenotazioni di biglietti Actv, musei e autorimesse e, viceversa, offrendo grossi sconti nei giorni di magra. Il ragionamento era funzionale al blocco dei servizi della città, nei...