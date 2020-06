CONTROCORRENTE

VENEZIA «Ci siamo dovuti arrendere all'evidenza: Venezia senza turismo è un vuoto paesetto». Andrea Rubbini è titolare di Rodrigo, un negozio di abbigliamento da uomo a San Marco, «un tempo il sestiere migliore», dice, «oggi il più sfortunato, con meno di 3.500 residenti». La sua attività si basa infatti all'80% sui veneziani, senza tuttavia tralasciare la fetta riguardante i turisti. «Quel venti percento è fondamentale - spiega - ti permette di fare il salto di qualità, perché si tratta di persone in vacanza, che non stanno lì a guardare il prezzo, a cercare di risparmiare. Noi restiamo in piedi solo se ritornano - spiega - basterebbe il turismo locale, anche se incontrali alle Mercerie con lo zainetto e il thermos non si può vedere». Il problema per il negozio di Rubbini, che si definisce «bottegaio, non commerciante», è che oggi a mancare non sono unicamente i turisti, ma anche quei residenti che formano la microeconomia della città, i suoi colleghi albergatori, ristoratori, che non stanno fatturando e che dunque non spendono nel suo esercizio, una catena che forma un circolo vizioso, i cui effetti sembrano però non toccare i grandi gruppi. «Quelli drenano denaro in città ma poi vanno nei paradisi fiscali - sostiene -, a soffrire di più è la fascia media, mentre quella bassa è proprio a zero, non c'è business per loro. Ci aspetta una selezione naturale delle attività - prosegue - perché le uniche che lavorano e hanno lavorato davvero sono quelle dei grandi marchi. Diciamocelo - aggiunge - l'aeroporto non ha mai chiuso, i voli privati arrivavano, come gli yacht... Io non so dove dormissero queste persone, soprattutto orientali, che si vedevano in giro durante il lockdown, ma di sicuro compravano, con incassi importantissimi per i negozi di lusso».

RESIDENTI SOLIDALI E NON

E poi ci sono i residenti che non potrebbero definirsi tali, contrapposti a quelli solidali, l'unico piccolo motore economico di oggi. «Vorrei proprio sapere - si domanda - quanti dei cinquanta mila sedicenti residenti abitano davvero qui, io dico che in realtà vivono a Ginevra, a Lugano, posti così. Per fortuna - riconosce - quelli che vediamo entrare in bottega vogliono sinceramente bene alla propria città, e ce lo dicono, spendono a Venezia per aiutare i veneziani». Ma come affrontano i clienti le nuove regole d'ingaggio? «Spesso mi chiedono se la mascherina la devono proprio mettere - racconta - e io li rassicuro, perché provare un vestito così è difficile, scomodo e poco rilassante, quando invece l'acquisto dovrebbe essere anche emozionale. Ritengo sia una farsa ridicola, un controsenso - precisa - non possono obbligare ad indossare le protezioni nel mio negozio, dove al massimo posso accogliere due persone, e poi gestire in questo modo i vaporetti, dove talvolta puoi trovare la ressa, senza scordare che hanno diminuito le corse, perché non ci sono turisti, sfavorendo però gli abitanti, soprattutto anziani». Sulla reale portata della pandemia e sulla gestione dell'emergenza Rubbini ha le idee chiare. «La spagnola ha fatto più danni - afferma - lo dicono i numeri. L'economia era gonfiata, è vero, soprattutto a Venezia, quasi fossimo negli Anni 90, ma in Italia abbiamo esagerato, volevamo fare i più bravi, i primi della classe, e adesso siamo a pezzi. L'unico aspetto positivo è che ora siamo costretti a tornare con i piedi per terra». Anche su come ripartire, su come riportare una quota sostenibile di turismo la ricetta è precisa, mentre i dubbi sugli aiuti messi in campo non riguardano unicamente l'emergenza sanitaria. «Dobbiamo tornare in tempi celeri alla normalità - propone - con buon senso, solo così potremo dimostrare al mondo quella serenità del quotidiano indispensabile per attrarre le persone ancora spaventate dal contagio». Infine la speranza sul futuro. «Anche se i grossi speculatori su Venezia non cambieranno di una virgola, speriamo che il Covid ci abbia insegnato qualcosa, magari ad essere meno avidi, rinunciando ad un po' di guadagno in nome della qualità della vita».

Luca Bagnoli

