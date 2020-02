Contro l'emorragia di negozi si guarda ad un vaccino che possa in tempi non biblici salvare le botteghe di paese e non costringere più i titolari a dover tirare giù per sempre la serranda. E così è in arrivo un milione e mezzo di contributi che dovrebbe dare una boccata d'ossigeno ad un commercio di paese ormai quasi agonizzante.

«Il milione e mezzo di contributi sarà erogato totalmente. Visto il numero di domande rimaste fuori graduatoria a causa dell'esaurimento delle risorse, provvederemo con il finanziamento di un nuovo bando - ha spiegato Roberto Padrin, presidente della Provincia -. Il nostro obiettivo è dare sostegno alle attività economiche, che soprattutto nei piccoli paesi costituiscono un servizio indispensabile. Questo bando, assieme al progetto Investi Scuola, rappresenta una delle iniziative più importanti nelle progettualità di area vasta del Fondo Comuni di Confine. Tanto che vogliamo allargarlo anche ad altre categorie, magari guardando al settore della ristorazione e della ricettività. Sono ammesse 96 richieste». Ci sarà anche la compartecipazione dei privati che vale altri 2milioni e 250mila euro. Il braccio operativo per la concessione dei contribui è rappresentato dalla Camera di Commercio.

