CONTRO IL GUARD RAILERACLEA La moto che sbanda in curva, finisce con violenza contro il guard-rail, la ragazza che rimane a terra esanime. Immagini di una notte tragica, che testimoniano l'ennesima vita spezzata, in un territorio chiamato a piangere nuovamente un giovane vittima della strada. Sara Guernier aveva 29 anni ed una voglia matta di vivere. Anzi, come la descriveranno poi alcuni dei tanti che la conoscevano, lei era la vita. E' deceduta a causa di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada arginale che da San Donà...