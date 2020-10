A JESOLO

Jesolo scende in piazza contro il Dpcm. È stata ufficializzata ieri la manifestazione a sostegno delle categorie economiche e dei lavoratori colpiti dalle misure restrittive. Appuntamento domani alle 19 in piazza Kennedy. Tra gli organizzatori, rappresentanti di ristoranti, bar, palestre, locali, agenzie di viaggio e società sportive. Ma anche i consiglieri comunali Christofer De Zotti e Lucas Pavanetto. Sul litorale le rivendicazioni sono le stesse delle altre città, e confermano la volontà di un comune che vuole restare attivo tutto l'anno. Ma tra chi sta provando a resistere, i primi due giorni ad orario ridotto sono stati durissimi. Gli organizzatori ieri hanno ribadito che la manifestazione sarà apartitica e pacifica. «Avverrà hanno spiegato - nel rispetto dell'obbligo di mascherina e di distanziamento, e non saranno ammesse forme di violenza. L'evento è apartitico, non ci saranno simboli di appartenenza e sarà aperto a tutti. L'obiettivo è quello di dare spazio e voce a quanti avranno davanti a sé mesi difficili o saranno addirittura costretti a chiudere. Non si vuole minimizzare la situazione sanitaria e nemmeno minimizzare gli sforzi di chi sta combattendo l'epidemia, ma c'è anche il diritto di poter continuare a lavorare in sicurezza». Alla manifestazione è stato invitato anche il sindaco Valerio Zoggia che però esclude una sua presenza: «Non condivido dice molti aspetti dell'ultimo Dpcm, a partire dalla chiusura alle 18 per i locali. Ma sono un sindaco e ho il dovere di far rispettare le leggi indicate dallo Stato, anche quelle che non ci piacciono. Se qualcuno della maggioranza vorrà essere presente lo potrà fare ma a titolo personale». (g.bab)

