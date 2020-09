IN GIARDINO

BELLUNO Sedie in cerchio, cattedra e lavagna all'ombra del grande abete del giardino. La primaria di Quartier Cadore porta le lezioni all'aria aperta. Meno rischi di contagio, meno rigori nel rispetto delle norme richieste negli spazi aperti, l'anno scolastico 2020 2021 è ripartito all'insegna della novità. Una novità che sembra piacere ai piccoli che si ritrovano ad ascoltare le insegnanti tra il cinquettio di uccellini e ronzio delle mosche. L'istituto, diretto da Bruna Codogno, è tra quelli che a Belluno hanno avviato il metodo innovativo della Scuola senza zaino. «Abbiamo attrezzato un'auletta in giardino, con una lavagna e una cattedra vecchia e sedie recuperate spiega la maestra Giuseppina -. Per ora ci siamo arrangiati con vecchi arredi che avevamo in magazzino, sarebbero stati rottamati. Nei prossimi giorni, però, una mamma ci donerà una fornitura di sedie colorate in plastica, così potranno restare all'esterno senza rischio di rovinarsi». La partenza è stata all'insegna del bel tempo, ma non tutte le lezioni si svolgeranno all'aperto, naturalmente. Il giardino verrà privilegiato quando si svolgeranno lavori di gruppo, soprattutto. A infastidire il lavoro sono le zanzare, ma un disagio sopportabile a fronte di poter respirare l'aria e godere dell'ultimo sole dell'estate. «È un bellissimo giardino, siamo sotto un abete, è poetico aggiunge l'insegnante -. I bimbi sono contenti di stare fuori, in questo momento le lezioni così hanno un valore aggiunto di normalità: poterci stringere in cerchio è un po' come abbracciarci. Tutto questo è stato reso possibile grazie anche al lavoro dei genitori del Comitato, sono un gruppo molto unito e si danno un gran da fare». Un'altra novità, frutto di un'altra donazione, ha invece accolto e stupito i piccoli nell'atrio della scuola. Grazie al progetto Enel nel Cuore la scuola ha potuto riqualificare i suoi spazi comuni con arredi del tutto nuovi, buffi e colorati, e attrezzare un'aula con strumenti e materiale didattico inusuale. «Sarà la cosiddetta aula sensoriale conclude la maestra -, dove i piccoli potranno fare esperienza di tutti i cinque sensi. C'è uno xilofono per ora, verrà messi video proiettori e altri supporti didattici. Purtroppo non sarà agevole utilizzarla ora, perchè tutto quanto viene toccato dev'essere poi igienizzato dal personale». Infine il sole dai grandi raggi gialli che si allungano fino ad accompagnare gli alunni alle loro classi. È stato disegnato sull'asfalto del cortile esterno della scuola e serve a incanalare le classi verso l'ingresso mantenendo la distanza di sicurezza l'una dall'altra. Un semplice disegno a terra che, in tempi di Covid, assume tutto un altro significato. (A.Tr.)

