Contro i vincoli ambientali imposti dalla Soprintendenza su Comelico e Cadore, prevista una raffica di ricorsi sia alla Corte costituzionale che al Tar. La decisione è stata presa ieri mattina durante un faccia a faccia organizzato in municipio a Longarone. «Quei vincoli ledono l'autonomia regionale. Noi ricorriamo alla Corte costituzionale». A svelare la strategia per demolire le prescrizioni della soprintendenza ai Comuni del Comelico e ad Auronzo è l'assessore regionale alla protezione del suolo, con delega alla specificità di Belluno, Gianpaolo Bottacin. Contro quella che è stata vissuta come un'imposizione calata dall'alto, «una punizione» per usare le parole di Staunovo Polacco, sindaco di Comelico Superiore, oltre al ricorso alla Consulta sono in arrivo anche una raffica di appelli dagli altri enti. Comuni, Provincia e Regione infatti presenteranno ricorsi distinti ma chi pensa che sia semplicemente andare in ordine sparso avrà di che ricredersi. Ieri in municipio a Longarone c'è stata la prima riunione per allineare i fronti. Già il sette gennaio, o nei giorni immediatamente seguenti, è previsto un secondo appuntamento, a Venezia. E attorno ad un tavolo si siederanno nuovamente Auronzo, Danta, Comelico Superiore, San Nicolo, San Pietro e Santo Stefano, la Provincia e la Regione.

Zambenedetti a pagina III

© RIPRODUZIONE RISERVATA