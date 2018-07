Contro i vandalismi sta per arrivare l'educatore civico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO L'educatore di strada sta per arrivare. «Partiremo a metà luglio», annuncia soddisfatta l'assessore alle politiche sociali del Comune di Belluno, Valentina Tomasi. Dopo tanta attesa, qualche complicazione e un iter burocratico lungo, il progetto di cui l'Amministrazione Massaro parla da anni per sostenere i giovani, aiutarli e raddrizzarli qualora si lascino andare ad attività incivili o da bulli, è arrivato ai nastri di partenza. Ieri pomeriggio a Palazzo Rosso in sede di giunta è stato dato il via libera al tutto,...