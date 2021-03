Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTRO CORRENTES.MARIA DI SALA «No' se butta via niente». I ragazzi del 39 dettano la linea: in fila al centro vaccinale, non vogliono sentir parlare di dosi buttate. AstraZeneca, per i più, è perfino difficile da pronunciare, ma farlo passare addirittura da pericoloso, con loro, è dura: «Meglio gli altri, ma basta che ci vaccinino» è il concetto. Gli anziani nati con la guerra hanno nel Dna una cultura che la vicenda AstraZeneca non...