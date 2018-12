CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTRIBUTIROVIGO Sostegno alle imprese dell'area veneziana e rodigina e stanziamento di una somma importante a favore dei territori veneti colpiti dal maltempo dello scorso mese di ottobre, per aiutarli a rialzarsi dopo gli ingenti danni subiti. Il tutto traducibile in oltre 5 milioni di euro per la promozione dell'economia locale: queste le risorse economiche che la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo metterà in campo nel 2019.CONSIGLIO CAMERALELa decisione è stata presa dal Consiglio camerale, che nei giorni scorsi ha approvato...