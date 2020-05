IL DATO

TREVISO In soli tre giorni hanno già aderito 101 imprese trevigiane. Il bando della Camera di commercio per i contributi volti a coprire costi e interessi che le aziende dovranno sostenere nell'accedere ai prestiti con garanzia statale si è aperto lunedì scorso e sta registrando un boom. A mercoledì sera erano 173 le domande complessive presentate (considerando anche quelle provenienti dal bellunese), per un totale di 473mila euro richiesti, di cui 350mila erogabili. A ciascuna ditta andranno fino a 4mila euro, finanziamenti a fondo perduto, ribadiscono dall'ente camerale. «Ci tengo a precisare che non si tratta di un click day: continueremo a raccogliere le domande che verranno finanziate con la prossima variazione di bilancio», sottolinea il presidente Mario Pozza. Infatti, dopo un primo stanziamento di 415mila euro già a disposizione, la giunta è pronta a rafforzare la dotazione con un ulteriore milione di euro. Ma alla Cciaa stanno arrivando ancora più numerose manifestazioni di interesse e richieste di informazione su questa iniziativa: «È la cartina tornasole che al di là dei decreti e degli annunci altisonanti rimarca Pozza -, alle aziende sul territorio in concreto finora è arrivato poco del credito promesso. Del resto ,il sistema bancario non può che muoversi con i piedi di piombo, perché a livello normativo non sono stati rimossi i vincoli di Basilea. Leggo che Fca ha subito ottenuto il prestito con garanzia statale, mi piacerebbe si adottasse lo stesso sistema anche per le nostre pmi». La Camera di commercio ha messo in cantiere diverse azioni in materia di accesso al credito. Tra le altre, ieri è stata deliberata l'erogazione di tre milioni per potenziare il capitale di rischio dei Confidi. Altri te milioni, su scala regionale, invece, saranno destinati a supportare l'acquisto di dispositivi di protezione e altri strumenti per facilitare il rientro in azienda nella fase due.

M.Zan.

