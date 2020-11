LA CULTURA

VENEZIA È passato un anno dall'Aqua Granda che ha stravolto il tessuto economico e cittadino veneziano. Un periodo in cui, tra il coronavirus e la conta dei danni, in tanti sono stati costretti a chiedere aiuto. Tra questi c'è anche la fondazione Giorgio Cini, che nell'isola di San Giorgio ha subito gravi ferite.

La Cini ha fatto sapere di aver ricevuto, tra pubblico e privato, circa 800mila euro per ripristinare i danni, cifra che però risulta ancora insufficiente a coprire le esigenze di restauro stimate in tre milioni.

«Ad oggi, nonostante le difficoltà causate dal Covid-19 - spiega il segretario generale Renata Codello - la Fondazione ha raccolto contributi e donazioni per 800mila euro che hanno consentito, già dalla primavera, di avviare importanti interventi di restauro. Abbiamo dimostrato una capacità di reazione concreta, un segnale positivo di cui dare esempio».

TANTI AIUTI

Il neo segretario ha quindi rivolto parole di ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per la causa: «Voglio ringraziare le istituzioni pubbliche per il grande spirito di collaborazione e i donatori privati italiani e stranieri, che credono nel valore primario della salvaguardia del nostro patrimonio». Elogio in particolare, oltre che per i lavoratori e le maestranze specializzate, per il settore pubblico che ha stanziato circa il 50% della cifra: «Vanno ringraziati il prefetto - ha continuato Codello -, il commissario straordinario e il provveditorato alle opere pubbliche, un grande coordinamento che ha dimostrato elevata prontezza di reazione».

C'È ANCORA DA FARE

Le donazioni hanno consentito di limitare i danni e il peggioramento dello stato in cui versano, purtroppo però, fanno sapere dalla Cini, il fabbisogno è molto maggiore e con gli 800mila euro si è potuto investire solo per il 30% delle necessità. Allo stato attuale, infatti, risultano inagibili altre aree gestite dalla fondazione. Tra le opere d'arte che sono state messe in sicurezza c'è il restauro del monumentale Scalone del Longhena, avviato grazie alla Fondazione di Venezia e ad Acri. Quindi il restauro del rinascimentale Portale del Buora, grazie all'associazione Un Amico a Venezia e al lavoro degli allievi dell'Università Internazionale dell'Arte. Ma anche la riqualificazione funzionale della Sala dei Cipressi, grazie ad Aermec, il ripristino della boiserie nella Sala Fotografie e della pavimentazione della residenza per studiosi Vittore Branca. Attenzione è stata posta anche all'area verde. Il parco dell'isola è stato infatti rigenerato grazie ad alcuni interventi puntuali come la piantumazione di alberi abbattuti e piante danneggiate.

Tomaso Borzomì

