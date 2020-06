MIRA Dal Comune di Mira arrivano diecimila euro alle imprese miresi per l'acquisto di mascherine e igienizzanti per i lavoratori. Scadono sabato prossimo, 13 giugno, i termini per la presentazione della domanda di finanziamento all'impresa per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale. La Giunta comunale ha approvato nelle scorse settimane un finanziamento di diecimila euro per la concessione di contributi alle imprese a sostegno della riapertura post Covid-19 ed in particolare a sostegno delle spese straordinarie per l'acquisto di mascherine e igienizzanti per il personale necessari per l'esercizio dell'attività.

Le aziende potranno ricevere un contributo massimo di 200 euro e comunque nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e comprovata, in ordine di graduatoria della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. «Con questa azione spiega l'assessore al Commercio del Comune di Mira, Vanna Baldan intendiamo dare un segnale di solidarietà ed essere vicini ai negozi, alle attività e ai lavoratori che vi operano e che a causa dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia sono stati messi a dura prova, costretti a chiudere per diverse settimane per le misure di contenimento del rischio di contagio».

I beneficiari del contributo riconosciuto dal Comune possono essere le attività economiche locali del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, le agenzie viaggi e le attività artigianali con apertura al pubblico (es. acconciatori, estetisti, pizzerie, gelaterie da asporto), le quali risultano particolarmente esposte a una pesante crisi economica.

La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica all'indirizzo di posta certificata comune.mira.ve@pecveneto.it entro sabato 13 giugno 2020, pena l'esclusione.

Luisa Giantin

