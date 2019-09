Contratti in scadenza, trattative per la proroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE «È una competenza che non è in capo alla Regione. Ma, quando ci saranno le indicazioni del governo centrale sui nuovi contratti che dovrebbero entrare in vigore in futuro, cercheremo di dare una risposta per dare una continuità a quelle persone che hanno il contratto in scadenza alla fine di quest'anno». L'assessore regionale Riccardo Riccardi, ieri è anche intervenuto sull'annosa questione - che si è riaperta in vista della data di fine anno - che rigurda i ricercatori precari del Cro di Aviano e del Burlo di Trieste. «Si...