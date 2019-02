Contratti fissi in crescita ma anche le domande per la disoccupazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INPSROMA Hanno raggiunto il traguardo quasi il doppio di quelli del 2017: la trasformazione del contratto da tempo determinato a contratto stabile. Nel 2018 l'agognato passaggio da precario a fisso ha riguardato oltre 527.000 lavoratori contro i 299.000 del 2017. Il 76,2% in più. Un dato decisamente buono. Il migliore tra quelli diffusi dall'Osservatorio sul precariato dell'Inps, nonostante a prima vista potrebbe sembrare un grande risultato anche l'aumento del 5,1% delle assunzioni. Non è invece per niente buono il dato sulle domande di...