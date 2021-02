Conto salato a Marcon per chi ha aderito alla manifestazione nazionale di protesta Io apro. Il comando della Polizia locale ha fatto partire in questi giorni le raccomandate con le quali viene intimato il pagamento di una multa alle persone che la sera dello scorso 15 gennaio si trovavano all'interno del ristorante Quattro Forchette di piazza IV Novembre. Oltre alla sanzione di 400 euro già notificata al titolare del locale, sono in viaggio 15 lettere destinate ai clienti residenti fuori Comune, i quali dovranno pagare 800 euro ciascuno (ridotti a 560 euro se la multa verrà pagata entro 5 giorni dalla notifica) e tre raccomandate a persone che invece risiedono a Marcon alle quali è stata elevata la sanzione di 400 euro (280 se pagati subito). Diciannove persone in tutto (18 clienti più il titolare) alle quali la polizia locale, sulla base del Dpcm governativo, ha contestato la presenza all'interno del ristorante la sera del 15 gennaio. «Di certo non pagherò la multa afferma il titolare del Quattro Forchette, William Abate in quanto lo ritengo un provvedimento anticostituzionale». Il sindaco e il comandante dei vigili di Marcon si dicono dispiaciuti per l'accaduto, ma poi aggiungono che «la legge è uguale per tutti». Multato anche il Quanto basta di Mestre.

De Lazzari a pagina II

