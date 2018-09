CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTO ALLA ROVESCIABELLUNO Mancano poche ore al via. È partito il conto alla rovescia per l'ordinanza anti smog. Da domani le abitudini di migliaia di bellunesi dovranno cambiare: diversi itinerari e diversi orari, perché i veicoli con più di dieci anni non potranno circolare liberamente. Gli agenti di polizia locale, di conseguenza, sono chiamati ad uno sforzo in più. Controllare il rispetto o meno delle norme sarà compito loro, ma sulle modalità con cui dovranno essere effettuate le verifiche c'è ancora molta confusione e...