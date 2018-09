«Continuo la mia battaglia proprio per queste famiglie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRECEDENTETREVISO «Secondo me quella mamma dovrebbe muoversi invocando il diritto di istruzione di suo figlio». Così la donna trevigiana che in agosto ha denunciato in Procura l'asilo che non ha tutelato la figlia immunodepressa a fronte della presenza di compagni non vaccinati, commenta la vicenda del bimbo costretto a non frequentare la scuola per lo stesso motivo. «Nel decreto vaccini purtroppo c'è una lacuna» prosegue la mamma trevigiana- «In applicazione dell articolo 4 della legge che prevede che dove c'è un minore che non...