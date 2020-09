È una sfida, quella lanciata da Camilla Seibezzi, le cui 293 preferenze non sono bastate per entrare a Ca' Farsetti, dove già era stata consigliera per la giunta Orsoni. Attivista dei diritti civili, conosciuta per le favole gender bandite da Brugnaro e oggi nelle file di Verde Progressista, dice: «Senza provocazioni, ma solo in termini propositivi, suggerirei al sindaco di dare una delega ai diritti civili anche ad un assessore di destra. Anzi, tanto più». Seibezzi è convinta che la sconfitta della coalizione di centrosinistra sia da addebitare all'incapacità di coinvolgere una parte significativa della popolazione. Senza considerare il ritardo con cui è partita la campagna elettorale. «Il centrosinistra deve avere il coraggio di osare sottolinea candidando persone rappresentative. Penso ad una donna, di cinquant'anni, ambientalista. Questa volta l'intero girone della politica è ruotato esclusivamente intorno a uomini. Per una volta sarebbe stato bello rischiare anche di perdere, rimanendo però fedeli alle proprie questioni di principio». «Penso di aver pagato il forte frazionamento della sinistra. Il mio futuro? Continuerò ad occuparmi del dibattito pubblico, perché è nella mia natura. Più in termini di ingiustizia sociale che di diritti civili». Che sono poi per Seibezzi un'unica cosa. Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA