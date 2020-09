VENEZIA Non si fermano i casi di contagio nelle scuole del Veneziano. Dopo la classe in isolamento (assieme a quattro professori) del liceo Benedetti di Venezia, da ieri mattina si trova in isolamento anche una classe di dieci studenti del liceo Parini di Mestre. Con loro, in quarantena fiduciaria, anche otto professori che sono entrati in contatto con la classe, dove si è verificato un caso di positività sabato. Questo mentre sono tornati tutti negativi i tamponi agli studenti del Giordano Bruno di Mestre che erano entrati in contatto con i compagni di scuola trovati positivi al coronavirus. Nei prossimi giorni i ragazzi torneranno così a sedersi sui banchi del liceo mestrino. Stessa sorte toccata in questi giorni ad alcuni studenti del Majorana di Mirano dove si era verificato un caso di positività nelle scorse settimane: affrontato, il contagio è stato circoscritto ad un unico studente e terminata la quarantena, lui come i suoi compagni sono stati fatti tornare a scuola. Intanto una positività sarebbe stata trovata anche tra il personale dipendente del Foscarini di Venezia.

Il tutto in una giornata, quella di ieri, nella quale per problemi tecnici la Regione Veneto non ha diffuso il consueto bollettino delle 17. I calcoli e le variazioni, così, si sono limitate al primo dei due bollettini, emesso alle 8 di mattina di ieri insieme all'unico report quotidiano che indica le persone in isolamento fiduciario, che nel Veneziano sono 1.767, 429 delle quali affette da Covid-19. Nell'arco di tempo tra le 17 di lunedì e le 8 di ieri mattina, quindi, ci sono stati 19 nuovi contagi che portano a 3.978 i casi positivi dall'inizio della pandemia, fissata per il Veneziano all'1.30 del 22 febbraio scorso. I casi attualmente positivi sono saliti a 554 mentre i decessi sono rimasti fermi a 329. Stabili anche i ricoveri, fermi a 35 come alle 17 di lunedì sera: tre dei quali divisi nei reparti di Terapia intensiva degli ospedali di Venezia (1) e Dolo (2); 3.095 i negativizzati. A tarda serata il bollettino finale della giornata con soli due nuovi positivi nel Veneziano.

