Continua ad essere un caso la nomina dei consiglieri regionali veneti. Dopo la moltiplicazione da parte del Tribunale di Padova delle preferenze di alcuni candidati (ieri poi sono stati forniti i dati corretti), è emerso un nuovo problema. Così dopo il ricorso al Tar di Roberta Vianello, la zaiana cacciata dal consiglio regionale del Veneto per far posto alla grillina Erika Baldin, altre carte bollate sono in arrivo. E stavolta non dalla lista Zaia Presidente, ma proprio dai pentastellati. Cos'è successo? Anche in questo caso l'oggetto del contendere è rappresentato da ciò che hanno scritto i giudici chiamati a validare il voto popolare. Il verbale di proclamazione firmato dalla Corte d'appello e inviato a Palazzo Ferro Fini assegna infatti alla lista M5s, che ha ottenuto meno del 3% di voti, due seggi a quoziente intero. Testuale: «totale seggi assegnati n. 2», «seggi assegnati in base ai resti n. 0». Un errore? Forse sì. Tantopiù che nello stesso verbale la Corte d'Appello scrive anche il contrario e cioè: «seggi spettanti al gruppo M5s 1». Ma allora: a quanti seggi ha diritto il M5s nel Consiglio regionale veneto? «Siamo pronti a ricorrere al Tar», annunciano i pentastellati, forti non tanto dei voti, ma di quanto ha scritto la Corte d'Appello.

