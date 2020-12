Il Covid mette in difficoltà la casa di risposo di Belluno, Sersa: il Comune interviene con un fondo d'emergenza. Ammonta a 116.892 euro il gruzzolo che dalle casse comunali passerà in quella della società comunale, il Comune di Belluno è socio unico, nei prossimi giorni. L'impegno di spesa con una recente determina del Coordinatore ambito servizi alla persona area politiche sociali di Palazzo Rosso. Insomma, una boccata d'ossigeno sta per arrivare nelle casse di Sersa, messe a dura prova dall'emergenza sanitaria di quest'anno.

È stato il Covid infatti ha incidere pesantemente sulle spese della società che si occupa della casa di riposo Maria Gaggia Lante di Cavarzano e di tutti i servizi di assistenza a domicilio degli anziani, causando un incremento dei costi ben oltre il previsto. Le spese sono proprio quelle legate alla pandemia, con la necessità di acquistare enormi quantità di dispositivi di protezione individuale, di sanificare di frequente gli ambienti. Una volta evidenziata la criticità le ipotesi sul piatto erano due: alzare il corrispettivo di servizio, ovvero i soldi dovuti dal Comune al Sersa, o alzare le tariffe a carico degli ospiti, di fatto già definite per l'anno in corso. Si è deciso per la prima, con buona pace degli anziani e delle loro famiglie che potranno continuare a usufruire del servizio ad un prezzo invariato nonostante il periodo di difficoltà.

Ieri il consueto aggiornamento sui contagi nella struttura dal canale social. «Dopo i tamponi eseguiti sui residenti nei giorni scorsi, abbiamo rilevato che 3 di loro si sono negativizzati; attualmente gli anziani positivi sono 31. Registriamo purtroppo un altro decesso di un residente Covid positivo, avvenuto ieri mattina». Il 22 dicembre verrà inaugurata la stanza degli incontri e il 24 dicembre il Vescovo di Belluno celebrerà la messa di Natale nella cappella e sarà trasmessa in diretta Facebook. (A.Tr.)

