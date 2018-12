Contestati imponibili retributivi evasi per oltre tre milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE Non soltanto ispezioni in aziende, cantieri edili, bar e aziende agricole. La pattuglia dei dodici ispettori dell'Ispettorato di Pordenone (che ha sede al Bronx) affiancati dal nucleo dei carabinieri si occupa anche delle contestazioni di tipo fiscale che sono legate alle situazioni di irregolarità lavorativa. Fino a oggi - di fatto nei primi undici mesi del 2018 - l'Ispettorato ha comminato e successivamente introitato sanzioni amministrative e penali complessivamente per oltre 180 mila euro. Sono inoltre stati contestati...