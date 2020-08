IL RISARCIMENTO

TREVISO «Non mollo, vado fino in fondo. L'avvocatura civica si sta occupando di come formulare la richiesta di risarcimento danni allo Stato. La pratica è adesso in mano al vicesindaco De Checchi». Mario Conte, ora che anche la Procura ha deciso di scendere in campo, non intende allentare la presa. È convinto che Treviso abbia subito, e stia continuando a subire, danni all'immagine; ritiene che il focolaio scoppiato all'interno dell'x caserma Serena, che ha fatto il giro del mondo come focolaio trevigiano, stia mettendo una pietra tombale sulla flebile ripresa del turismo dopo un periodo a dir poco tremendo: «Chi ha la responsabilità di questa situazione, deve farsene carico. Ricevo continuamente messaggi di albergatori allarmati dalle disdette che stanno arrivando, in questi giorni da Treviso stanno partendo solo messaggi negativi. E non va bene».

IL RICORDO

A rovinare ancora di più l'umore del primo cittadino è il ricordo di casa accadde esattamente un anno fa: «Nel 2019, proprio in questi giorni, il New York Time dedicava a Treviso la copertina di un suo inserto. Elogiava la nostra città, le sue eccellenze, gli scorci. Invitava a venire qui da noi. Ecco: dobbiamo superare queste momento disastroso e tornare a quel livello».

IL FASCICOLO

Sull'intervento della Procura, il sindaco non nasconde la sua soddisfazione: «Sono molto contento di questa decisione, fare chiarezza è necessario. Per arrivare ad avere 244 tra richiedenti asilo e operatiori positivi, significa che una falla c'è stata. Ben vengano gli approfondimenti. E chi ha responsabilità su quanto accaduto dovrà risponderne. Evidentemente la situazione non è stata gestita bene. Adesso attendiamo con calma che la Procura verifichi e prenda le sue decisioni». Infine un riferimento alla forze dell'ordine e a quei carabinieri e agenti che da giorni stanno lavorando perché nessuno violi la quarantena dell'ex caserma: «Mi dispiace aver appreso che un agente sia risultato positivo. Che abbia contratto il virus perché, assieme ai suoi colleghi, è dovuto intervenire dentro l'ex caserma per placare una persona che non accettava il rispetto delle regole. Trovo che questo episodio sia ingiustificabile. Ma tutta la situazione non è più tollerabile. È un danno per tutta la nostra comunità, che deve essere risarcita».

