Conte tratta con l'Europa per togliere le mine dai tavoli del suo governo

IL RETROSCENAROMA Mentre i due vicepremier, seppur con toni diversi attaccano l'Europa, l'unico a poter alzare la cornetta e ad avere qualche numero di telefono con i due zeri davanti, è Giuseppe Conte. Un'altra giornata di mare per la Sea Watch e un'altra giornata di telefonate con Bruxelles per il presidente del Consiglio che, forte del sostegno di Di Maio alla proposta di accogliere donne e bambini, ha posizionato l'Italia in maniera diversa dal no secco di Matteo Salvini.L'INSOFFERENZAResta da vedere cosa accadrà quando si troverà un...