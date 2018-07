Conte sostiene Trenta e Toninelli Salvini a Innsbruck, strada in salita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Come un arbitro, Giuseppe Conte ha dovuto calmare Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. I due ministri, assente Matteo Salvini in trasferta in Calabria, nel vertice dedicato ai migranti e alla preparazione del summit di oggi e domani Innsbruck si sono scagliati contro il responsabile del Viminale.«E' ora di finirla con questi proclami, la gestione dei salvataggi in mare è una cosa seria», ha sibilato Toninelli, responsabile delle Infrastrutture e dunque della Guardia costiera. E la ministra della Difesa: «Ce n'è una al...