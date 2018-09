Conte snobba l'invito con Contarina è gelo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO C'erano il governatore Luca Zaia, il presidente della Provincia Stefano Marcon e una pattuglia di sindaci e di assessori in rappresentanza dei 50 comuni che compongono il Consorzio Priula. Tutti belli e sorridenti nell'inaugurare il nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti umidi di Contarina a Signoressa: un gioiello nel settore dal valore di 20 milioni di euro. Tra i tanti presenti, come sempre accade, è però spiccata l'assenza più illustre: il comune di Treviso. Al taglio del nastro, da Ca' Sugana, non si è fatto vedere...