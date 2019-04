Conte, Siri: lasci o salta tutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«O Siri se ne va o cade il governo». I falchi di Palazzo Chigi, i consiglieri politici più stretti del premier Conte, raccontano così la determinazione del premier a spingere il sottosegretario alle Infrastrutture a fare un passo indietro. «Con le buone o le cattive. Ne va anche di un altro aspetto che in molti stanno sottovalutando in queste ore: la nostra reputazione all'estero. Che figura facciamo - sta ragionando da giorni Conte - con gli investitori quando leggono di un membro del governo indagato per corruzione?». Da domani ogni...