Conte: sbloccati tanti cantieri Ma si parte da quelli minori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Non fermiamoci solo alla Tav, guardiamo ai tanti altri cantieri che stiamo aprendo», fa sapere Giuseppe Conte. La fase 2 del governo deve passare per il rilancio degli investimenti e delle opere pubbliche. Ci sarà un decreto per rendere operative al più presto le due cabine di regia di Palazzo Chigi Investitalia e Strategia Italia. Parallelamente sarà presentato un ddl per alleggerire il codice degli appalti, ancora più urgente dopo la procedura d'infrazione aperta dalla Ue. Poi si vogliono raccogliere tutti i finanziamenti...