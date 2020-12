L'ANNUNCIO

TREVISO «Un lockdown solo per Treviso? Sì, se fosse necessario userei il pugno di ferro. Il mio obiettivo è garantire la salute della comunità e sarei disposto a tutto pur di garantirla». Il sindaco Mario Conte alla fine lo dice: lo scenario di una chiusura totale non è poi un'eventualità così lontana. Lo ammette alla fine di una chiacchierata a Radio Cafè, nel programma contenitore Il macchiatone condotto al mattino da Barry Mason.

LO SCENARIO

La situazione contagi, a Treviso, resta preoccupante. La curva non accenna a rallentare, l'ospedale è sotto pressione anche se regge. La gente, però, non si ferma. Ignora gli inviti alla prudenza, non rinuncia allo shopping natalizio anche a costo di ammassarsi nelle vie del centro. Sabato e domenica l'amministrazione ha dovuto limitare l'accesso al Calmaggiore per fare fronte a un vero e proprio fiume di gente in arrivo: «Sabato e domenica sono arrivate 70mila auto in città», ribadisce il sindaco. Troppe per non perdere la pazienza. E lo ha ribadito anche in radio: «La situazione a Treviso non ci sta sfuggendo di mano - precisa - ma va gestita tenendo conto dei numeri dell'ospedale e delle vittime, purtroppo. Oggi il più grande affollamento che mi preoccupa è quello all'interno del Ca' Foncello che vede più di 105 persone ricoverate, 25 in terapia intensiva e, purtroppo, tanti decessi». Numeri che stridono con la realtà vista sabato e domenica: «Vedere strade, piazze, locali e negozi pieni di gente a fare shopping, aperitivi e passeggiate, credo che sia una mancanza di rispetto nei confronti di chi sta soffrendo, lavorando. E stride soprattutto in barba a ogni azione di prevenzione di questa ondata pandemica».

RIMEDI

Le soluzioni per raddrizzare una realtà preoccupante non sono molte in realtà. Ieri pomeriggio Conte ha partecipato alla riunione convocata dal governatore Luca Zaia con tutti i sindaci dei capoluoghi veneti. Sul tavolo tante ipotesi, tra cui quella di limitare gli spostamenti tra comuni i determinati orari nei weekend. Ma i provvedimenti possono essere mille, tutti inutili se non passa il concetto che la difesa della salute deve essere lo scopo primario per tutti.

CONTROMISURE

E Conte rincara la dose: «Noi abbiamo cominciato chiudendo il viale principale della città. E lo dico con rammarico perché l'obiettivo di un sindaco è quello di vedere la propria città piena di cittadini, turisti e visitatori. Ma siamo arrivati a un livello eccessivo, non più tollerabile. Sia sabato che domenica abbiamo chiuso fisicamente, con delle barriere, con la polizia locale e la Protezione civile quella che è la via dello shopping. E continueremo in questa direzione, se servirà anche con altre restrizioni. Sabato e domenica, in città, sono arrivate oltre 70mila auto. Un'invasione. In questo momento non possiamo non tener conto che in ospedale c'è gente che sta morendo, che sta soffrendo e lavorando. i medici, infermieri e operatori sanitari non hanno il tempo per andare a fare shopping o a bere lo spritz». La chiusura del Calmaggiore non è stata una scelta passata indenne. Già sabato, all'apparire delle prime transenne, più di qualcuno ha protestato. E c'è chi ha anche trasceso arrivando a offendere sindaci e personale della polizia locale.

PUGNO DI FERRO

Quindi ecco arrivare l'ipotesi lockdown cittadino: «Ritengo che ci sia un livello di responsabilità e senso civico che possa evitare azioni così forti come il lockdown. Ma nel momento in cui le regole che poniamo per tutelare la salute non vengono rispettate in alcun modo, credo sia necessario adottare il pugno di ferro. Se il numero dei contagi e dei decessi dovessero continuare ad aumentare non vedo altre soluzioni».

