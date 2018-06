Conte, primo giorno a Ca' Sugana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DEBUTTOTREVISO «È la prima volta che mi siedo su questa sedia: davvero, ancora non mi sembra vero». Trattiene a fatica l'emozione Mario Conte, ormai in completo blu d'ordinanza, entrando nel suo ufficio da sindaco. Ha lasciato tutto immutato, approvando la sistemazione voluta da Giovanni Manildo e dai suoi: «È un luogo bellissimo, questa sala, davvero mi suscita un misto di orgoglio e senso di responsabilità». Non chiude la porta, si siede alla scrivania e si guarda intorno: «Ho intenzione di vivere il più possibile questo luogo,...