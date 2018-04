Conte: «No a ex Pattinodromo e a piazza Duomo chiusa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENTRODESTRATREVISO «Manildo si fa trascinare dall'enfasi della campagna elettorale, ma sui parcheggi c'è molto da dire». Mario Conte, candidato sindaco del centrodestra, boccia il piano di Ca' Sugana che andrà a rivoluzionare la sosta. L'unica cosa che salva sono gli 80 posti gratuiti in via Lancieri di Novara: «Per quelli - dice - voglio ringraziare Ats che ha accettato di chiudere così una vertenza con il Comune, garantendo un servizio». Ovviamente Conte non cita il sindaco Giovanni Manildo, che ai suoi occhi non sta prendendo le...