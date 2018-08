Conte, mossa social e più protagonismo «Ecco cosa faremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA Giuseppe Conte torna in scena. Dopo la conferenza stampa-compleanno di mercoledì, il premier tenta di nuovo di strapparsi dall'oscuramento indotto dal protagonismo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Questa volta con un video di 7 minuti su Facebook, in giacca e cravatta a mezzo busto nel suo ufficio di palazzo Chigi, in onda alle 11 del mattino. Una scelta, causa il giorno di vacanza e l'orario, che non ha pagato: appena 10 mila le visualizzazioni in diretta, diventate poco più del doppio in serata.Il proposito di Conte e...