Conte, invito alla Casa Bianca Trump: «È un bravo ragazzo»

IL RETROSCENAROMA Auspica il ritorno della Russia nel G8. Schiera l'Italia sui dazi in una posizione moderata non meglio precisata («i Paesi europei, e noi siamo tra quelli, non possono essere contenti perché da quelle misure possono essere svantaggiati»). Conferma l'impegno italiano nelle missioni internazionali. Annuncia l'accordo sul commercio che Merkel e Macron poco dopo non confermano. Se non avesse avuto un bel po' di ansia da prestazione, il bilancio del debutto di Giuseppe Conte sulla scena internazionale non sarebbe stato stato...