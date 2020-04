L'INTERVISTA

TREVISO «Passo per un sindaco troppo severo? In questo momento, così difficile, è un messaggio che non mi dispiace». Mario Conte non indietreggia.

Sindaco Conte, lei è l'unico ad adottare un' ordinanza così restrittiva.

«Non proprio l'unico: c'è anche Carbonera e tanti sindaci veneti mi hanno chiamato per averne copia».

C'è chi l'accusa di essere stato fin troppo realista.

«Macchè. Vedo segnali di rilassamento e non va bene: purtroppo, ogni giorno, contiamo nuovi morti».

Sì, ma la stessa Regione è fredda verso un provvedimento come il suo.

«Io seguo scrupolosamente tutto quello che ci dice la Regione. In questo caso ho solo voluto metterci un qualcosa in più. C'è l'obbligo delle mascherine negli ambienti chiusi. Io chiedo semplicemente di tenerle anche nel tragitto per ritornare a casa».

Si è consultato col Comitato Scientifico?

«No. Ma è una cosa in più che di sicuro male non fa. La Pasqua si avvicina, le giornate sono belle, capisco che la stanchezza di stare in casa aumenti: non si può cedere. Ho preferito quindi alzare la soglia d'attenzione».

Ma era proprio necessario imporre anche le multe?

«L'obiettivo non è fare cassa. Noi speriamo di non fare nessuna multa».

Sarà inevitabile.

«Oggi (ieri ndr) però ho incrociato solo gente con la mascherina. Ma poi sia chiaro una cosa: l'ordinanza che vieta di uscire di casa è ancora valida. E si può uscire solo per lavorare, andare a fare la spesa e in farmacia. E basta».

Si può anche uscire entro 200 metri dalla propria casa per una semplice passeggiata.

«Perfetto: allora, a Treviso, si mette la mascherina. In città ci sono tanti punti di incrocio dove il contagio è sempre possibile. Non dobbiamo abbassare la guardia».

Mascherine per tutti non ce ne sono.

«L'ordinanza parla di mascherine o altri dispositivi per coprire bocca e naso. All'occorrenza basta anche un foulard. Anche per i bambini».

Costringere a indossare un foulard in questi giorni così caldi non è il massimo.

«Non ho mica detto una sciarpa invernale, ma un semplice foulard leggero. In questo periodo si usa. Ma poi non è vero che mascherine non ce ne sono».

È difficile trovarle.

«Abbiamo distribuito le mascherine arrivate dalla Regione. Ne abbiamo date due per famiglia e poi abbiamo riempito farmacie e supermercati. Ce ne sono per tutti».

Ma le mascherine possono essere usate una volta sola, poi vanno buttate. Sarà un'impresa averne sempre.

«Sinceramente quello delle mascherine mi pare proprio l'ultimo dei problemi. Comunque si possono fare anche in casa con della stoffa. Io me ne sono fatta una così».

